Droga e maltrattamenti in comunità: chiesto giudizio per 14

Il pm di AGRIGENTO, Paola Vetro, ha chiesto il rinvio a giudizio per 14 responsabili, operatori e assistenti di una struttura di Favara (AGRIGENTO) che avrebbero dovuto occuparsi dell’assistenza dei disabili e che, invece, secondo l’accusa, avrebbero messo in piedi un giro di droga e commesso maltrattamenti e in alcuni casi violenze sessuali. Il 18 ottobre dell’anno scorso i carabinieri, che hanno svolto l’indagine, hanno eseguito un’ordinanza cautelare firmata dal gip Stefano Zammuto. L’inchiesta avrebbe accertato un giro di spaccio di droga all’interno della comunità Oasi dove alcuni ospiti erano ricoverati per problemi legati all’alcolismo o al consumo di stupefacenti. All’udienza preliminare i legali degli imputati potranno chiedere un rito alternativo.