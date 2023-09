Caltanissetta, sarà “Caccia alle Vare” per i bambini: giochi, merenda e animazione alla Sala Espositiva di Sn Pio X

Oggi pomeriggio, martedì 26 settembre, alle ore 18.00, presso la Sala Espositiva delle “Vare”, si svolgerà il penultimo evento dell’iniziativa “Caltanissetta: Itinerari di Identità”. Un’esperienza unica dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni.

I piccoli esploratori avranno l’opportunità di vivere un’indimenticabile avventura con la “Caccia alle Vare”, un’esperienza alla scoperta di oggetti misteriosi e affascinanti, che coinvolgerà i partecipanti in un’avvincente ricerca.

Durante l’evento, saranno organizzati giochi e animazioni coinvolgenti, pensati per intrattenere i piccoli esploratori e rendere la giornata ancora più indimenticabile. Un’occasione per divertirsi, socializzare e sperimentare nuove avventure.



Gli esploratori avranno la possibilità di partecipare a visite guidate nella Sala Espositiva delle Vare, per scoprire la storia e l’arte che si celano dietro questi oggetti misteriosi, simboli della cultura locale. Per ricaricare le energie, sarà offerta una gustosa merenda!

“Caccia alle vare” è parte integrante del cartellone “Caltanissetta: itinerari d’identità”, una iniziativa ideata dall’Associazione Giovedì Santo in collaborazione con il Comune di Caltanissetta, finalizzata a promuovere la cultura e l’identità della città attraverso eventi culturali.

L’ingresso all’evento è gratuito.