Caltanissetta, la 5D si incontra 40 anni dopo il diploma: ripatriata di ex alunni del Rapisardi

I ragazzi della 5 D dell’I.T.C. “Mario Rapisardi”, 40 anni fa, hanno conseguito il sudato diploma.

Un momento memorabile nella vita dei 18enni che, dopo il traguardo, hanno separato le loro vite manenendo sempre il ricordo di quegli anni.

Una distanza che si è interrotta qualche giorno fa quando si sono rincontrati in un noto locale di Caltanisetta.

La classe era cosi costituita da ANZALONE Pinella, BENINATI Adriana, BLANDA Gaetano, CAGNINA Calogero, CALAFATO Salvatore, CARUANA Carmela, COLOMBO Giulia, DI MARTINO Carmela, GINEVRA Giuseppe, INDORATO Mariolina, LA PORTA Fernando, LO MAGLIO Mary, MENDOLA Francesca, MESSINA Paola, MORELLI Elvira, PANEPINTO Angela, PELLONE Adriana, RAME Mariangela, RISTAGNO Michela, SANGIORGI Tiziana, SBERNA Marisa e VITALITI Valeria.

Anche se non tutti presenti fisicamente per svariati motivi, gli ex compagni di scuola hanno trascorso una serata piacevole all’insegna di ricordi scolastici e condivisione della vita attuale di ciascuno dei partecipanti, due delle quali non hanno smesso di andare a scuola poiché a oggi è la loro sede lavorativa.