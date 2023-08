Caltanissetta, Giovanna Candura in pista per la candidatura a Sindaco e ricompattare il centrodestra

È molto probabile, anzi quasi certo, che l’ex assessore regionale all’industria e attuale Presidente della Sac (società eroporti Catania e Comiso) Giovanna candura sarà candidatà a Sindaco in occasione delle elezioni amministrative che sono previste il prossimo mese di maggio a Caltanissetta.

La candidatura non viene data ancora per ufficiale, ma è stata la stessa interessata che i suoi amici più vicini – tra questi l’ex vicesindaco Gianfranco Fuschi – ha fatto capire chiaramente che si dichiara pronta a “scendere in campo” per tornare a Palazzo del Carmine, dove ha iniziato la sua attività amministrativa, prima come consigliera comunale nel 1993 poi per quattro anni come assessore alla pubblica istruzione con il sindaco Giuseppe Mancuso.

Successivamente, sempre con Alleanza Nazionale, si è presentata all’ex Provincia Regionale dove è stata consigliera dal 1998 al 2008.

Per due anni di seguito – dal 2006 al 2008 -, inoltre, dal Presidente Salvatore Cuffaro è stata chiamata a ricoprire la carica di assessore regionale all’industria e all’energia.

Tra gli altri incarichi ricoperti anche quelli di Commissario della Camera Commercio di Caltanissetta dal 2019 al gennaio scorso e dal 2018 al 2022 come vicepresidente la SAC della quale, dall’aprile dello scorso anno, ricopre la carica di Presidente.

Cinque anni fa, sempre in rappresentanza della coalizione di centro-destra, la professoressa Giovanna Candura è stata Candidata al Senato nel collegio uninominale ma non fu eletta perché al partito – a seguito del successo riportato allora dal Movimento 5 Stelle- non venne attribuito alcun seggio.

Quando adesso dai suoi amici le è stato chiesto se la sua candidatura sindaco “è probabile” la professoressa, che da 43 anni è sposata con Ferdinando Saccomando (insieme nella foto) e anche madre due figli Luigi e Duilio, ha risposto che “è probabile che possa deciderlo anche al fine di ricompattare tutte le componenti locali del centrodestra”.

Area politica, quest’ultima, dove sono in diversi coloro i quali nelle ultime settimane hanno fatto capire di essere interessati a un’eventuale candidatura a Sindaco di Caltanissetta. Tra questi anche l’ingegnere Michele Giarratana che si è già candidato nelle ultime elezioni amministrative arrivando al ballottaggio, l’architetto Luigi Gattuso che con la Candura sono stati i componenti la giunta al sindaco Mancuso e ancora il penalista Sergio Iacona, l’attuale responsabile del Conservatorio musicale nisseno Andrea Milazzo e ancora (per conto di Forza Italia) l’attuale Presidente del consorzio universitario Walter Tesauro, il pediatra Alessandro Cupani e, (per Fratelli d’Italia), il consigliere comunale Toti Petrantoni.

Tra gli altri candidati alla poltrona più prestigiosa di Palazzo del Carmine ci sono anche l’attuale sindaco Roberto Gambino, eletto con il Movimento 5 Stelle che nei giorni scorsi ha ottenuto anche il sostegno ufficiale di “Noi moderati”, la consigliera comunale Annalisa Petitto che ha già ufficializzato durante un comizio affollato che si presenterà con il Movimento “Caltanissetta tutta la vita” e l’ex consigliere comunale Salvatore Licata che ha costituito il movimento “Orgoglio Nisseno” e ha già registrato le adesioni dei consiglieri comunali Nina Schirmenti e Marco Matta.