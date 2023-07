Sud e l’alta velocità “inutile”. Russo: “mancano le infrastrutture”

“Così come è stata concepita al Sud, l’alta velocità è inutile”.

A parlare è Francesco Russo, professore di Ingegneria dei sistemi di mobilità sostenibile all’università di Reggio Calabria, intervenendo ai lavori pomeridiani della prima giornata del Focus di SudeFuturi della Fondazione Magna Grecia nella tavola rotonda sul tema ”Le infrastrutture necessarie per cambiare il Sud Italia”, moderata da Alessandro Russo, direttore editoriale LaC Network.

”In Sicilia si sta facendo un’alta velocità a 180 km orari, ma per l’Europa l’AV è tale a 300 km/h. Si sta facendo una buona linea convenzionale sulla Palermo-Catania, ma il lotto mandato adesso in gara sulla Fiumetorto-Lercara non è alta velocità, e nel tratto tra Lercara e Catenanuova è a binario singolo”.