Sommatino. “Recuperato” dall’amministrazione comunale finanziamento per la mensa scolastica

SOMMATINO. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Letizia ha annunciato di aver recuperato un altro finanziamento “che era stato ormai considerato perso, poiché non ammesso a finanziamento nelle graduatorie PNRR legate al decreto 343 del 02-12-2021”. “A Marzo del 2023 – ha spiegato in una nota – abbiamo avviato le adeguate interlocuzioni, fornendo quanto richiesto per essere riammessi a finanziamento”.

E proprio in questi giorni il sindaco Totò Letizia ha firmato l’accordo di concessione con il Ministero per procedere così, nei prossimi mesi, a quanto necessario per raggiungere le finalità previste dal Bando: adeguamento funzionale, messa in sicurezza impiantistica e allestimento di mense scolastiche.

“I nostri ragazzi- ha concluso l’amministrazione comunale – potranno godere di locali mensa migliori, più efficienti e funzionali”.