Sicilia, soccorso aereo: Aeronautica recupera una donna infortunata dall’isola di Salina

Secondo intervento in due giorni condotto con un elicottero HH-139B dell’82° Centro Sar di Trapani in sinergia con personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia.

Ancora un intervento di soccorso aereo per un equipaggio dell’82° Centro Search & Rescue del 15° Stormo di stanza a Trapani. Nel primo pomeriggio di oggi, con un elicottero HH-139B l’equipaggio militare in prontezza dall’allarme è intervenuto per prestare soccorso ad una donna di 50 anni che durante un’escursione sull’Isola di Salina si è infortunata ad una gamba.

L’intervento di soccorso aereo è stato richiesto dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia al Rescue Coordination Centre del Comando Operazioni Aerospaziali dell’Aeronautica Militare, l’ente della Forza Armata deputato alla gestione e al coordinamento su tutto il territorio nazionale di questo genere di interventi.

L’equipaggio Sar è decollato dall’aeroporto di Trapani e si è diretto presso l’aeroporto di Palermo – Boccadifalco dove ha imbarcato a bordo dell’HH-139B due tecnici, tra cui un medico, del Cnsas della Sicilia per effettuare congiuntamente il recupero della donna infortunata. Giunti nell’area di intervento, i tecnici del Cnsas e l’aerosoccorritore dell’82° Centro Sar dell’Aeronautica Militare sono stati calati nella zona particolarmente impervia dove si trovava la donna.

Una volta stabilizzata e messa in sicurezza su una speciale barella, è stata recuperata a bordo dell’elicottero grazie all’uso del verricello. Successivamente l’elicottero militare si è diretto presso l’ospedale Papardo di Messina per le cure sanitarie del caso.