Sicilia, Frecce Tricolori: ecco dove e quando ammirarle nel nostro cielo

Ecco dove e quando vedere in Sicilia le Frecce Tricolori dell'Aeronautica Militare

Le Frecce Tricolori torneranno in Sicilia per un’occasione speciale: celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare.

Appassionati e semplici curiosi potranno alzare il naso all’insù e ammirare le spettacolari esibizioni di questi uccelli meccanici.

Hanno dato l’augurio all’Amerigo Vespucci che da Genova è salpata per un giro intorno al mondo e, nel frattempo, gli aerei militari gireranno per l’Italia, isole comprese.

Quando vedere le Frecce tricolori in Sicilia

L’imponente Pattuglia Acrobatica Nazionale tornerà in Sicilia per una serie di spettacoli spettacolari dal 23 al 26 luglio. Gli eventi celebreranno il centenario dell’Aeronautica Militare, portando emozionanti sorvoli e un villaggio ricco di attività interattive per conoscere da vicino questa gloriosa istituzione.

Spettacolo aereo e villaggio a Scicli

Il calendario ufficiale degli appuntamenti delle Frecce Tricolori prevede una manifestazione aerea e tre sorvoli in diverse località siciliane. Il 23 luglio gli aerei si esibiranno in uno spettacolo a Scicli, sul lungomare Lentini a Donnalucata. Inoltre, per due giorni sarà allestito un villaggio aeronautico che offrirà un’esperienza immersiva nella storia e nella tecnologia dell’Aeronautica Militare. I visitatori potranno vedere i velivoli in esposizione statica, partecipare a percorsi esperienziali, incontri formativi e di intrattenimento, stand promozionali, simulatori di gioco, proiezioni, performance musicali e sportive. L’obiettivo è permettere ai cittadini di tutte le età di conoscere meglio l’Aeronautica Militare e festeggiare insieme i suoi 100 anni.

Le frecce tricolori voleranno anche a Palermo, Pantelleria e Lampedusa

Nei prossimi tre giorni sorvoleranno le Frecce Tricolori altre città siciliane, tra cui Pantelleria e Palermo il 24 luglio e Lampedusa il 26 luglio. Questi sorvoli di ringraziamento sono un simbolo di unità nazionale e un segnale importante per gli abitanti delle isole minori siciliane, che spesso affrontano sfide legate alla doppia insularità e all’emergenza immigrazione.

L’annuncio di Nino Minardo

Il Presidente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati, Nino Minardo, ha espresso la sua gratitudine all’Aeronautica Militare Italiana, all’Aeroclub Italiano e alla Pattuglia Acrobatica Nazionale per aver organizzato questo evento speciale in Sicilia. Minardo ha sottolineato l’importanza delle Frecce Tricolori al servizio dell’unità nazionale e ha elogiato l’impegno dell’Aeronautica Militare per celebrare il suo centenario con manifestazioni così spettacolari. Un’occasione unica per siciliani e visitatori per vivere da vicino l’emozione e il fascino delle Frecce Tricolori e per celebrare il centenario dell’Aeronautica Militare.

Foto: Ministero della Difesa