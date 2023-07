Mobilità per disabili. Locatelli ai Comuni: “aderite alla piattaforma Cude”

“Faccio il mio solito appello accorato all’adesione alla piattaforma per il Cude. Il Cude è quel cartellino che permette alle persone con disabilità di muoversi liberamente anche nelle zone a Ztl.

Però per consentirgli di farlo in libertà in tutto il nostro Paese e quindi di avere davvero un’autonomia di spostamento sia che lo chiedano a Milano, sia che lo chiedano a Sesto San Giovanni o Caltanissetta, tutti i comuni devono aderire alla piattaforma, in questo modo noi davvero garantiamo la possibilità alle persone con disabilità di spostarsi senza fare continue richieste”.

Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli all’evento dell’Anci sul Pnrr ‘Missione Italia 2021-2026’ in corso alla Nuvola dell’Eur a Roma.