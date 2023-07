Miss e Mister Moda Sicilia 2023: fasce per Krista Debono e Davide Costantino

Krista Debono, 14 anni di Malta, è la nuova “Miss Moda Sicilia 2023”, Davide Costantino, 26 anni di Carini, è “Mister Moda Sicilia 2023”. Sono loro i vincitori, per la categoria dai 14 ai 32 anni, della tredicesima edizione de “La Scala della Moda”, il concorso di bellezza internazionale che si è svolto a Enna domenica scorsa, organizzato dall’associazione GentediDomani in collaborazione con la Pro Loco cittadina e il patrocinio del Comune.



Oltre ai due vincitori, ai quali è andato anche il ricco montepremi di oltre cinque mila euro tra titoli, fasce e gioielli, queste le altre fasce assegnate della giuria: Miss Città di Enna Nicole Buhagiar (15 anni di Malta), Mister Città di Enna Mattia Falzone (20 anni di Misterbianco), Miss delle Miss Nicole Buhagiar, Mister dei Mister Alessio Finello (16 anni di Priolo), Miss Avis Melissa Stivala (15 anni di Calascibetta), Mister Avis Mattia Falzone, Miss Superconveniente Erika Russo (17 anni di Valguarnera).

Nella categoria over, novità di quest’anno, queste le fasce assegnate: Miss Over Senior Maria Antonietta Pantò (57 anni di Catania), Mister Over Senior Andrea Serio (52 anni di Martina Franca), Miss Over Junior Jennifer Busuttil (39 anni di Malta), Miss Over Lady Janette Debono (47 ani di Malta).

Una serata all’insegna della moda e della bellezza in Piazza Umberto I, dedicata alla diversità e alla disuguaglianza, con protagonisti circa centocinquanta concorrenti provenienti da tutta Italia e da Malta, suddivisi nelle categorie da 0 a 13 anni, da 14 a 32 anni e da 33 anni in su. Ospite della serata e presidente della giuria Mercedesz Henger.

In apertura di serata, presentata da Ruggero Sardo, una sfilata per suggellare l’ormai consolidato gemellaggio con Malta alla presenza di Janice Busuttil, fondatrice della “Vipaj Academy”. Poi al via il concorso con le sfilate dei più piccoli. Tra gli ospiti che si sono esibiti sul palco Lady Kent & Patisse, Alfina Fresta, l’Asd Pergusa Dance e il violinista Angelo Termini. Come ogni anno spazio anche al sociale con la partecipazione dell’Avis e l’intervento del vice presidente dell’Associazione GentediDomani Angelo Grimaldi, che ha letto al numeroso pubblico presente una sua composizione dedicata al tema della diversità accompagnato dalla proiezione di un video.

“Ringrazio tutti i soci dell’associazione, il nostro staff e tutti i nostri collaboratori per questa riuscitissima tredicesima edizione – le parole del patron del concorso Giuseppe Pappalardo –. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Enna per averci sostenuto, con in testa il Sindaco Maurizio Dipietro, l’assessore allo spettacolo Walter Cardaci e tutta l’amministrazione comunale, la Pro Loco, la Vipaj Academy, Mercedesz Henger, l’Avis, tutti i nostri partner e, soprattutto, i concorrenti, accompagnati dalle loro famiglie e dai loro amici, che ci onorano della loro numerosa presenza”.

Foto: FILIPPO MONICA