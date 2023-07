Granamaro: il distillato del grano dal profumo estivo e dal colore passionale

Estate, sole e campi pieni di grano. Un’immagine che immediatamente fa pensare alla bella stagione e a un paesaggio tipico dei nostri territori. Spighe affusolate che spiccano verso l’alto e si lasciano accarezzare dal vento, chicchi da sgranare uno dopo l’altro. E da questo prezioso ingrediente possono nascere infinite ricette. Compresa quella di un liquore distillato proprio dal Grano.

È questa la fantasiosa e vincente idea nata da Molini Riggi e messa in atto dalla famiglia con caparbietà e con la voglia sempre viva di innovazione nel rispetto della tradizione.

Un liquore da sorseggiare da solo, accompagnato magari da qualche stuzzichino o da qualche pietanza dal sapore intenso come, ad esempio, il cous cous.

Un abbinamento sperimentato con successo nel locale “Grani in Pasta” di via Libertà 102 e confermato nell’interesse manifestato dai clienti che si sono recati al “Terra e Salute shop” in via Borremans 116 a Caltanissetta. Adesso, con la consapevolezza di aver realizzato un distillato d’eccezione, l’azienda è pronta per presentarlo a vetrine sempre più variegate perché internazionali e diversificate nell’utenza.

A febbraio la miscela a 10 ingredienti era stata presentata al “TASTE” di Firenze, adesso, invece, andrà al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo. Un prodotto “Made in Sicily” che aveva conquistato clienti e stakeholder in Toscana e che torna nella sua terra per essere ancora più apprezzato da chi è nato, ama e vive immerso dalle distese gialle dei campi di grano.

Molini Riggi arriverà con il suo distillato con degustazioni cocktail e bottiglie.

Un amore pieno, quello della miscela che accende emozioni, inebria il cuore e rievoca, con la sua colorazione rosso scuro, la passionalità dei siciliani.

Un crescendo di sensazioni per l’anima e il palato. Un piacere che si gusta con lentezza, assaggio dopo assaggio. Sorseggiando Granamaro arrivano prima i sentori vinosi dell’infuso di frumenti e poi si prosegue con la freschezza delle note agrumate dell’estratto di arancia amara e si concludono con la piacevole sensazione amaricante delle erbe, tra cui artemisia, genziana e rabarbaro.

Impossibile non restare incuriositi da questo sapore.

Impossibile, dopo il primo assaggio, riuscirne a fare a meno.

Per tutti coloro i quali hanno la curiosità di vivere un’esperienza che risveglia tutti i sensi può scoprire “Granamaro” visitando il sito http://granamaro.it/, assaggiandolo da “Grani in Pasta” in via Libertà 102 o acquistandolo da “Terra e Salute shop” in via Borremans 116 a Caltanissetta. E a breve anche a San Vito Lo Capo.