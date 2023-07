Gela, il 10 luglio parte il “Cammino della pace”: ripercorrerà i luoghi simbolo della 2^ Guerra Mondiale

Il 12 luglio, alle 15, il ‘War Museum Winterline’ di Venafro (Isernia) sarà tappa della manifestazione nazionale del cammino della pace, evento organizzato dall”associazione di veicoli storici militari ‘HMV Italia’.

Nell’80/o anniversario dello sbarco alleato in Sicilia che dette il via alla liberazione dell’Italia dal nazifascismo, un gruppo di jeep e mezzi dell’epoca condotti da collezionisti e appassionati di storia ripercorrerà le tappe più importanti del passaggio della Seconda guerra mondiale in Italia.

L’obiettivo è tenere viva la Memoria storica, il sacrificio dei giovani soldati che combatterono nel Paese, grazie anche alla presenza di storici ed esperti che saranno presenti all’iniziativa.

La partenza è prevista da Gela il 10 luglio, nel giorno esatto dello sbarco alleato in Sicilia che dette il via alla campagna di liberazione dell’Italia con arrivo il 18 luglio al ‘Binario 21’ di Milano, luogo da cui ebbe inizio l’orrore della Shoah nel capoluogo lombardo.