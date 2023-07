Francia,”Ho fatto il mio dovere”: parla la giovane che ha postato il video dell’uccisione del 17enne Nahel

A dieci giorni dalla sua decisione di postare il video dell’uccisione del 17enne Nahel il 27 giugno a Nanterre, la giovane donna che ha compiuto la scelta di divulgare le immagini sui social spiega per la prima volta pubblicamente il perché e dice di aver agito come qualunque altro cittadino, di aver “compiuto il proprio dovere” e di sentire “la collera dei francesi”.

Parlando con Bfmtv la 27enne, che chiede di restare anonima, racconta di quel giorno. Si trova al lavoro, a Nanterre quando, poco prima delle 9, una delle sue colleghe entra nel suo ufficio e le racconta di aver assistito ad una scena terribile: un colpo di arma da fuoco sparato da un agente in direzione del conducente di un veicolo.

La collega ha filmato la scena ed è sconvolta. “Quando vedo il video, lo trovo molto scioccante e grave. Non immaginavo che potesse accadere qualcosa di simile vicino al luogo in cui lavoro”. Quasi subito si chiede se diffonderlo e come meglio denunciare fatti di tale gravità. “Mi sentivo in imbarazzo a dover andare al commissariato con quel video.

Io lo so che i poliziotti fanno bene il loro lavoro, ma quando si vede questo e si conosce la prima versione fornita, che non rifletteva le immagini del video, penso di aver fatto bene a postarle”.