Dia Caltanissetta: “nel piano fascista gli indagati agivano con molta discrezione”

“Noi stiamo agendo con molta discrezione .. moltissima discrezione, io mi rendo conto che alcuni di voi hanno dei ruoli all’interno delle istituzioni magari non vogliono comparire. Per cui è possibile anche compartecipare, avere notizie senza per questo dover comparire”.

Così parlava il docente Francesco Scala indagato con l’avvocato Saverio Ingraffia e l’ex esponente di Avanguardia Nazionale Adriano Tighler nell’ambito di una inchiesta dei pm di Caltanissetta su un piano fascista per screditare i magistrati scomodi. Gli indagati, non sapendo di essere intercettati, parlano apertamente della intenzione di “tenere segrete” almeno in parte “finalità e attività sociali” del loro piano. “.. Ti volevo dire che fra l’altro là va modificato… ho visto che c’è scappata qualcosa sul manifesto, bisogna modificarlo Adriano, perché non possiamo scrivere ‘per monitorare l’operato della magistratura'”, dice l’avvocato a Tilgher. “.. E anche perché ci tiene lontani anche eventuali magistrati che resistono, te lo dico chiaro, e non abbiamo bisogno anche di quelli…”, aggiunge. “Perché se a qualcuno viene il prurito, ci fottono”, conclude.