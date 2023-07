Corridoi umanitari: in arrivo in Italia 22 profughi afghani

Arriveranno giovedì, con un volo proveniente da Islamabad, 22 profughi afghani grazie ai corridoi umanitari promossi dalla Comunità di Sant’Egidio, d’intesa con i ministeri dell’Interno e degli Esteri.

A questo primo gruppo si aggiungeranno, nei prossimi giorni, altre 20 persone. I cittadini afghani, rifugiati in Pakistan dall’agosto 2021, hanno trascorso quasi due anni in condizioni gravemente precarie in un campo profughi informale nel centro di Islamabad.

Dopo l’arrivo a Fiumicino, i profughi verranno accolti in diverse regioni (Lazio, Liguria, Lombardia) e avviati subito verso l’integrazione, a partire dall’apprendimento della lingua italiana, grazie ai corridoi umanitari – promossi da Sant’Egidio insieme a diverse Chiese e realtà associative – che hanno finora consentito l’arrivo in sicurezza di oltre 6.300 rifugiati in Europa (5.400 in Italia), tra cui circa 800 afghani.