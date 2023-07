Caltanissetta, Turturici sul Polo Arte e Cultura. “Già pagato un esperto ma ancora non si sa a cosa servirà”

Riceviamo e pubblichiamo le considerazioni di un cittadino, Armando Turturici, che chiede chiarimenti in merito al “Polo Arte e Cultura” che si dovrebbe realizzare a Caltanissetta e per il quale è stato nominato e pagato un consulente, Massimiliano Zane, ma il progetto e la sua finalità è ancora avvolta nella nebbia.

L’esperto incaricato per una consulenza a riguardo, costata 5200 euro così si esprime: “Plasmare un Polo culturale che comprenda un museo, un teatro e una biblioteca operanti insieme ma che sappia valorizzare le unicità di ognuno sarà una bella sfida”.

Turturici delinea le tappe salienti dell’iniziativa:”La consulenza è stata avviata nel marzo 2022 e si è conclusa a dicembre 2022, ma a oggi non sappiamo che cos’è questo “Polo Arte e Cultura”: se è un bene materiale o se si tratta solo di un atto amministrativo; quanto costa; che benefici porterà alla città; quanto ci vorrà per vedere un qualche risultato; chi sono gli attori coinvolti”.

Un’altra domanda per Armando Turturici risulta cruciale e ruota attorno all’eventuale coinvolgimento delle associazioni culturali del territorio e gli artisti di Caltanissetta.

“Su Facebook – prosegue-, l’assessore alla cultura Marcella Natale, risponde scrivendo che l’obiettivo perseguito con l’incarico al prof. Massimiliano Zane, in questa prima fase sperimentale, è stato quello di costruire un percorso volto alla valorizzazione dei luoghi della Cultura di proprietà del Comune, per avviare una governance in sinergia tra pubblico e privato.

Il professionista ha elaborato un piano strategico, da attuare attraverso obiettivi di breve, medio e lungo periodo. Nel breve periodo, ed è questo un risultato immediato e tangibile del suo apporto, è stato elaborato con il suo supporto il progetto di valorizzazione della biblioteca comunale, che ha ottenuto un finanziamento di €499.760,00.”

Sul sito del Comune di Caltanissetta non sono tuttavia riuscito a trovare né la consulenza del dottor Zane, né informazioni sul succitato finanziamento per la biblioteca comunale di quasi mezzo milione di euro. È una cifra di notevole rilevanza, è possibile avere informazioni dettagliate a riguardo? Quindi, di quale finanziamento si tratta, quali migliorie verranno apportate alla biblioteca Scarabelli e quando saranno disponibili al pubblico.

Mentre parliamo di cultura, dovremmo anche chiedere qual è lo stato d’arte degli interventi di rigenerazione urbana previsti dall’amministrazione: il restauro e la gestione di Palazzo Moncada, la ristrutturazione della ex scuola media Luigi Monaco, la musealizzazione dell’ex gasometro (si è infine deciso per il museo civico con le fotografie?), il restauro della casa natale di Tripisciano, la ristrutturazione dell’ex Carcere Borbonico in Via Tumminelli (coinvolta nel, per me poco chiaro, progetto della dieta mediterranea), e via discorrendo. Noi non ci rassegnamo e aspettiamo fiduciosi risposte”.