Caltanissetta, Marco Matta ai colleghi operatori turistici: “Siamo i promoter del nostro territorio”

Due giovani turiste australiane arrivate ieri in città, hanno consentito a Marco Matta, operatore turistico della ricettività extralberghiera da 16 anni, di poter raccontare Caltanissetta e la sua storia.

Un compito che ha svolto con grande piacere dato che si è sempre dichiarato “innamorato della sua città e cosciente della potenzialità turistica del territorio”. Impegno manifestato anche con il suo ruolo di consigliere comunale.

“Grazie alla mia padronanza linguistica ho accompagnato le turiste per la città facendo loro da cicerone. Le giovani, che erano solo di passaggio, hanno avuto modo di apprezzare le nostre bellezze ed entusiaste, hanno affermato che facendo ritorno saranno felici di parlarne ad amici e conoscenti al fine di suscitare l’ interesse non solo per le coste della nostra isola, ma anche per l’ entroterra ricco di storia e affascinante, così da innescare un circolo virtuoso che consenta l’ incremento degli arrivi in città. Ciò mostra, ancora una volta, come noi operatori turistici dobbiamo essere consapevoli di avere una grande responsabilità poiché fungiamo anche da “promoter” del nostro territorio, inteso come “prodotto da vendere” nell’ ottica del Destination Management – e conclude -. Invito tutti i colleghi operatori turistici nisseni a seguire dei corsi di formazione finalizzati alla conoscenza storica e paesaggistica del nostro territorio e perfezionare la lingua inglese al fine di avere la capacità di raccontare e descrivere Caltanissetta”.

Un ruolo che, se svolto bene, consentirebbe di creare un indotto turistico del quale tutti potrebbero giovare.