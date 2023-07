Caltanissetta, dal 17 luglio il Consultorio CL2 sarà trasferito in via de Gasperi

Al Consultorio CL2 di Caltanissetta del Viale Regina Margherita n. 36 a partire dal 17 luglio 2023 verranno avviati lavori di adeguamento dei locali.

Pertanto, per garantire un continuo servizio di assistenza e supporto, l’ASP ha reso necessario il trasferimento temporaneo delle attività nel Consultorio CL1 situato in Via Alcide de Gasperi n. 4.

Durante questo periodo l’accesso ai servizi sarà possibile solo su appuntamento.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni gli utenti sono invitati a contattare i seguenti numeri di telefono: 0934 506990 o 0934 506994.

L’ASP è fiduciosa che l’adeguamento dei nostri locali permetterà di offrire un servizio migliore e più efficiente alla comunità di Caltanissetta.