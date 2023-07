Caltanissetta, Commissione Invalidi. CGIL all’ASP: “Troppi ritardi, serve reclutare nuovi medici”

I referenti sindacali della FP CGIL Asp di Caltanissetta, Lilly Corda e Salvatore Cardinale, scrivono all’Asp nissena per sollecitare un’accelerazione nelle procedure che afferiscono alle Commissioni Invalidi.

“Abbiamo più volte contattato l’Asp chiedendo che venisse ripubblicato il Bando di selezione per Dirigenti medici da utilizzare per l’istituzione delle Commissioni Invalidi. – hanno spiegato -. Ad oggi infatti, delle 9 Commissioni previste nell’ambito della Asp 2 di Caltanissetta soltanto 4 sono state insediate.

Ciò comporta inevitabilmente un ritardo nella programmazione delle visite dei soggetti richiedenti che per le loro patologie invece necessiterebbero di essere sottoposti ad esame in tempi relativamente brevi. Sembrerebbe che, la notizia speriamo non debba trovare conferma, che si sono verificati casi di soggetti convocati per essere sottoposti a istanze di controllo e poi rimandati a casa senza l’esecuzione della stessa a causa di imprecisati disguidi tecnico-organizzativi.

“Riteniamo non più tollerabile – hanno concluso – l’attuale stato delle cose, chiediamo a questa Amministrazione di bandire con procedura d’urgenza un nuovo bando di reclutamento per dirigenti medici si da poter finalmente soddisfare le molteplici richieste ad oggi inevase”.