Caltanissetta, Centri estivi: 6 proposte e attività gratuite per chi ha dai 3 ai 17 anni

Il Comune di Caltanissetta aveva aperto ad associazioni ed enti la possibilità di proporre attività inclusive, ludiche e formative pensate per i piccoli cittadini nisseni.

Un’opportunità per far trascorre a chi durante l’anno segue un percorso di studi – dai 3 ai 17 anni – di potersi divertire e liberare corpo e creatività.

Dopo un’attenta valutazione di tutte le proposte presentate sono sei i progetti che saranno realizzati per la cittadinanza. Si tratta di attività finalizzate alla realizzazione di attività educative, sportive, ludico-ricreative e laboratoriali, che si divideranno il finanziamento di 61.019,68 € stanziato dall’Amministrazione di Caltanissetta per la realizzazione dei Centri estivi 2023.

Ecco tutte le proposte gratuite tra le quali scegliere e i contatti da chiamare per avere maggiori informazioni.

In ambito sportivo c’è l’attività calcistica, che si svolgerà nel campo “Michele Amari” di via Portella della Ginestra, con i progetti:

“ESTIVA…MENTE”, presentato dalla ASD POLISPORTIVA NISSENA (per contatti: 338 2447223) che si svolgerà, terminate le iscrizioni, fino al 12/8 nel campo “M. Amari” martedì-giovedì e sabato (60 posti) consigliato per età 6-17 anni.

“VIVA CALTANISSETTA…4”, presentato dalla ASD SPORT CLUB NISSA 1962 (per contatti: 335 6157924) che si svolgerà, terminate le iscrizioni, fino al 11/8 nel campo “M. Amari” lunedì-mercoledì-venerdì (60 posti) consigliato per età 6-17 anni.

Mentre, per quanto riguarda l’ambito ludico – ricreativo e laboratoriale, ci sono:

“SPAZIO RAGAZZI ALLE EMOZIONI”, progetto presentato da A.P.S. WATANKA (per contatti: 329 0392973) che si svolgerà dal 17/7 all’11/8 nel quartiere Provvidenza dal lunedì al venerdì per 3 ore al giorno (45 posti) consigliato per età 3-17 anni.

“L’ESTATE AL CENTRO (STORICO)”, presentato dalla cooperativa LA SALUTE (per contatti: 328 5749720); che si svolgerà, terminate le iscrizioni, fino al 30/9 nei quartieri Angeli/Provvidenza dal lunedì al venerdì per 3 ore al giorno (50 posti) consigliato per età 3-12 anni.

“GIOCO ANCH’IO, SPORT PER TUTTI”, presentato da A.S.D. CENTRO POSTURA E BENESSERE (per contatti: 327 013254); che si svolgerà dal 21/8 al 19/9 nella villa comunale Santa Barbara e Oratorio parrocchiale dal lunedì al sabato per 3 ore al giorno (50 posti) consigliato per età 6-16 anni.

“FACCIAMO NATURA 2023”, presentato da LEGAMBIENTE (per contatti: 349 3735454). che si svolgerà , terminate le iscrizioni, fino al 28/7 dal lunedì al venerdì per 3 ore al giorno (45 posti) consigliato per età 6-12 anni.

I progetti ludico – ricreativo e laboratoriali si svolgeranno nei quartieri “Provvidenza” e “Angeli”, alla Villa comunale e all’Oratoio del Villaggio Santa Barbara, e al Parco Dubini.