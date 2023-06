Tenta di rapire bimba di 3 anni strappandola dalle braccia della madre, ma viene fermato dalla nonna

Prima che l'uomo riuscisse a salire su un treno diretto a Venezia la nonna è riuscita a bloccarlo, iniziando a urlare, attirando così l'attenzione di diverse persone, costringendo alla fuga il rapitore.

Tenta di rapire una bambina di 3 anni ma viene fermato dalla nonna. E’ accaduto a Ferrara. L’uomo ha cercato di fuggire su un treno per Venezia, ma l’intervento della donna ha impedito il rapimento. Il colpevole è stato poi arrestato dalle forze dell’ordine. L’uomo ha cercato di rapire una bambina di 3 anni, strappandola dalle braccia della madre. La giovane, una 20enne romena è rimasta paralizzata dallo shock, mentre la nonna 43enne è intervenuta, inseguendo il rapitore fino alla stazione.

Prima che l’uomo riuscisse a salire su un treno diretto a Venezia la nonna è riuscita a bloccarlo, iniziando a urlare, attirando così l’attenzione di diverse persone, costringendo alla fuga il rapitore. Fermato il tentativo di rapimento, le due donne, di nazionalità romena, hanno chiamato i carabinieri della compagnia di Ferrara, che, intorno alle 21, si sono precipitati sul posto per iniziare immediatamente le indagini.

Grazie all’identikit fornito dalle due, le forze dell’ordine hanno rintracciato un 25enne indiano, riconosciuto poi dalle vittime e da alcuni testimoni. Il rapitore è stato accompagnato in caserma per l’interrogatorio. Ai militari ha raccontato il motivo del rapimento: “Quella bambina non era la figlia di quella donna. Così l’ho presa per portarla via”. La ricostruzione non ha però convinto gli inquirenti, che lo hanno denunciato per sequestro di persona aggravato dal coinvolgimento di un minore. I militari, inoltre, hanno appurato che il giovane indiano non conosceva madre e nonna della bambina. (TgCom 24)