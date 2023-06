Sommatino. Il sindaco Letizia presente alla Festa della Repubblica a Caltanissetta; riconoscimenti per due sommatinesi

SOMMATINO. Anche il sindaco di Sommatino Salvatore Letizia ha presenziato, alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto e degli altri Sindaci della Provincia, alla Festa della Repubblica che si è svolta presso il Monumento ai Caduti a Caltanissetta.

Una manifestazione all’insegna dei valori e dell’importanza della nostra Patria, con particolare attenzione al senso delle Istituzioni, fondamentali per la stessa esistenza della nostra Repubblica. Dopo la cerimonia militare dell’Alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro da parte del Prefetto in ricordo di chi ha combattuto per la nostra Repubblica, sono state consegnate le onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana a sette cittadini meritevoli e le medaglie d’onore conferite dal Presidente della Repubblica in ricordo ai deportati della provincia nissena.

Tra questi ci sono stati alcuni sommatinese. Si è trattato di Giuseppe Colonna, del 12^Reggimento Bersaglieri e di Domenico Grisaffi, del 76^ Reggimento Fanteria, deportati nel Settembre del 1943 e deceduti nei lager nazisti.