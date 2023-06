San Cataldo. Pubblicata manifestazione di interesse per l’Estate Sancataldese 2023. Istanze entro il 6 giugno

SAN CATALDO. L’amministrazione comunale ha reso noto che è stata pubblicata la Manifestazione di Interesse per la realizzazione dell’Estate Sancataldese Anno 2023. L’amministrazione comunale, infatti, intende organizzare una serie di straordinarie manifestazioni culturali e di intrattenimento durante l’estate, tra cui spettacoli teatrali, musicali, cabaret e eventi sportivi. Queste attività coinvolgeranno tutte le fasce di popolazione e rappresenteranno un’opportunità imperdibile per divertirsi in modo sano, creando un forte senso di coesione e promuovendo la sociocultura nel territorio.

Pertanto, ha invitato tutte le associazioni, organizzazioni, enti e istituzioni che operano nel comune di San Cataldo e desiderano partecipare allo sviluppo di queste attività, a presentare il proprio progetto operativo ed economico. Nella presentazione della manifestazione di interesse andrà specificata ogni singola voce di spesa ritenuta necessaria per la realizzazione del progetto, come indicato nella scheda tecnica che si dovrà allegare alla manifestazione d’interesse.

Inoltre dovranno essere incluse nel progetto le modalità organizzative e attuative per ogni singola manifestazione, nonché l’eventuale coinvolgimento di altre organizzazioni cittadine nella progettazione e attuazione dell’evento. Inoltre, siete invitati a fornire qualsiasi altra informazione utile che possa garantire il pieno successo della manifestazione. Il Comune di San Cataldo offrirà il suo patrocinio e il proprio logo sarà apposto sugli eventi che saranno valutati positivamente.

L’istanza dovrà essere consegnata presso l’ufficio protocollo del Comune entro le ore 16:30 del 6 giugno 2023. In alternativa, è possibile inviarla via email all’indirizzo protocollo@pec.comune.san-cataldo.cl.it.