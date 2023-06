San Cataldo. Il sindaco Comparato: “Diciamo basta alle continue rotture nelle condutture d’acqua che approvvigionano la Città”

SAN CATALDO. Il sindaco Gioacchino Comparato e l’amministrazione comunale, in merito alla questione legata alla rottura delle condotte d’acqua per l’approvvigionamento idrico cittadino, hanno inteso dire la loro attraverso un comunicato: “Diciamo basta alle continue rotture che si verificano nelle condutture d’acqua che approvvigionano la nostra città. E’ indispensabile porre rimedio quanto prima!

In tal senso, informiamo la cittadinanza sui recenti eventi che hanno causato interruzioni nella fornitura idrica e per condividere le azioni che stiamo intraprendendo per risolvere questa situazione”.

In particolare, il sindaco ha rilevato: “Ancora una volta, si sono verificate rotture ad attrezzature e sistemi di proprietà di Siciliacque, impedendo al fornitore Caltaqua di approvvigionare la città di San Cataldo. Questo ha causato disagi e difficoltà.

Siamo in costante contatto con Caltaqua e nel frattempo, stiamo chiedendo al fornitore di mettere in campo misure alternative per garantire un approvvigionamento idrico adeguato alla nostra comunità. La necessità di acqua potabile è fondamentale e stiamo facendo tutto il possibile per risolvere questa situazione nel più breve tempo possibile. Tuttavia, riteniamo che il problema vada affrontato a livello regionale. Abbiamo deciso di agire e, nei prossimi giorni, richiederemo anche l’intervento dell’Ati affinché si possano trovare soluzioni efficaci.

Vi assicuriamo che stiamo lavorando incessantemente per affrontare questa situazione con la massima serietà e urgenza. La vostra tranquillità e benessere sono la nostra massima priorità e ci impegniamo a tenervi costantemente aggiornati sui progressi fatti. Chiediamo la vostra pazienza e comprensione mentre lavoriamo per risolvere questa problematica. Insieme, supereremo anche questa sfida e costruiremo un futuro migliore per San Cataldo”.