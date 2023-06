San Cataldo. Il presidente della Corte d’appello al convegno “Le Donne: il coraggio, la violenza e l’autodifesa” promosso da Rotary e Rotaract

SAN CATALDO. Il Rotary Club San Cataldo e il Rotaract Club Caltanissetta hanno promosso un interessante convegno per l’8 Giugno alle ore 18.30 presso l’Auditorium della Casa dei Fanciulli “A. Cammarata” di San Cataldo dal titolo “Le Donne: il coraggio, la violenza e l’autodifesa”.

Tale Convegno è stato volutamente proposto in una data postuma a quella della Giornata contro la violenza sulla Donna del 25 Novembre, affinché il tema della violenza di genere non venga affrontato solo in occasione di giornate dedicate ma nella quotidianità, ponendo particolare enfasi sul coraggio della donna riportandolo al centro dell’attenzione.

Prenderanno parte all’evento come relatori la Dott.ssa Anna Giannone, Responsabile del Centro Antiviolenza “Galatea” di Caltanissetta; la Dott.ssa Antonella Ballacchino, Medico e Poeta e l’Ing. Gaetano Alù, già Presidente della Federazione Regionale Karate Sicilia. Durante lo stesso i pluricampioni e Maestri di karate Maria Russica e Michele Nicosia mostreranno alcune tecniche di autodifesa.

Concluderà il convegno il Presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta, la Dott.ssa Maria Grazia Vagliasindi, conferendo all’evento una rilevanza istituzionale di altissimo livello.