San Cataldo: alla Carducci concluso il progetto “Storia di Peppe, caruso di Trabia”

Nei giorni 5 e 6 giugno 2023, presso l’Istituto “G. Carducci” di San Cataldo, ha avuto luogo l’evento conclusivo del progetto “Storia di Peppe, caruso di Trabia”, avviato all’inizio dell’anno scolastico e sviluppato da tutti i docenti nelle ore di Educazione Civica.

Le alunne e gli alunni delle classi terze, destinatarie del percorso sulla civiltà mineraria, hanno condiviso, nell’auditorium del plesso “P. Balsamo”, un momento significativo caratterizzato dall’intervento del professore Angelo La Rosa, da Lino Tumminelli, figlio di un esercente della zolfara “Persico”, e dalle rappresentazioni teatrali a cura degli attori Sofia Cazzetta e Liliana Carletta dell’associazione Culturale “Medea” e dal mimo Lino Pantano dell’associazione “L’Arca”.

In un clima di attenzione, gli alunni hanno apprezzato i monologhi ideati da Angelo La Rosa: la figura della madre costretta a “vendere” il proprio figlio al picconiere e della madre affranta per la morte del proprio figlio nel ventre della terra. Non meno toccante è stata la rappresentazione mimica relativa alla novella di Luigi Pirandello “Ciàula scopre la luna”.

«Una tematica dall’alta valenza culturale» è stato il commento della dirigente dell’Istituto Rossana Maria Cristina D’Orsi. Ha presenziato all’evento anche la presidente del Consiglio di Istituto, Cristina Emma, la quale ha augurato ai ragazzi di approfondire la conoscenza del proprio territorio e di valorizzarlo con il proprio contributo.

Un grazie particolare è stato rivolto ad Angelo La Rosa per l’eccellente contributo offerto alla realizzazione del progetto “Storia di Peppe, caruso di Trabia”, coordinato dalle docenti Miranda Baglio, Barbara Cammarata, Aurora Caramia, Concetta Pirnaci e Olimpia Stabile.