“Gruppo di lavoro per il PoliCLinico” e “Caltanissetta si Cura”: “Va portata avanti ogni azione necessaria per confermare Caltanissetta sede del quarto Policlinico”

“Il “Gruppo di Lavoro per il PoliCLinico a Caltanissetta” e l’associazione “Caltanissetta Si Cura” esprimono la ferma volontà di portare avanti ogni azione necessaria al fine di confermare la designazione di Caltanissetta come sede del Quarto Policlinico della Sicilia Centrale. Ci riferiamo alla dichiarazione dell’On. Mancuso durante l’assemblea tenutasi giorno 13 maggio nei locali dell’aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta che, purtroppo, non è stata ancora confermata da nessuna dichiarazione o atto formale da parte della Regione.

Per questa ragione pensiamo sia necessario proseguire con azioni efficaci al fine di spingere il Presidente della Regione, Renato Schifani, ad esporsi e fare chiarezza una volta per tutte dando conferma di quanto dichiarato. Non siamo disposti a proseguire su questo cammino incerto attendendo che gli indefiniti tempi della politica giochino un ruolo a nostro sfavore emarginandoci a favore di altre soluzioni probabilmente già pianificate.

È importante che gli attori protagonisti di questo progetto, l’Università degli Studi di Palermo, l’Azienda Ospedaliera Sanitaria locale e il Consorzio Universitario della Città di Caltanissetta, siano messi nelle condizioni di espletare ogni atto formale e sostanziale per la realizzazione di quello che per la nostra città rappresenterebbe un progetto di rinascita socio-economica.

Per questa ragione ci auguriamo che tutte le altre realtà associative e di settore che operano nella nostra città aderiscano con convinzione manifestando pubblicamente la volontà di partecipare a queste iniziative e approfittiamo di questo comunicato congiunto per promuovere un incontro al fine di elaborare azioni unite e condivise che costringerebbero il Presidente Schifani a dare una risposta immediata e chiara.

Abbassare la guardia in questo momento significherebbe prestare il fianco a qualunque gioco politico sia in atto e, questa volta, non vogliamo essere noi le vittime di dichiarazioni tanto entusiaste quanto prive di atti formali. Siamo certi che la Città di Caltanissetta risponderà a questo appello e che la voglia di vedere questa città rinascere prevarrà su qualunque altra necessità.”