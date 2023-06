Grandi consensi e plausi per l’iniziativa dell’Associazione Greenway delle Zolfare

“La poliedricità è la nostra forza! Deve essere questo il nuovo filo conduttore di strategia per lo sviluppo economico dell’entroterra siciliano. Un’unione di professionisti dei prodotti tipici, associazioni, cultura, musica e la nostra storia. Un’unione che potrebbe segnare il punto di svolta di un nuovo modo di fare rete, non più basato sul singolo, bensì sulla partecipazione a un evento che vuole essere unico in quanto sempre più specialistico ed esperienziale”.

Lo ha sottolineato Antonella Corrado Presidente dell’associazione Greenway delle Zolfare. In una nota il presidente ha ringraziato l’architetto Luigi Gattuso, direttore del Museo Archeologico di Gela, per averli ospitati ed aver reso possibile l’evento, ma anche a Salvatore Letizia e Mariangela Castellano, sindaco e vicesindaco del comune di Sommatino, oltre che a Salvatore Sardella, sindaco di Riesi e Salvatore Pitrola, sindaco del comune di Ravanusa.

Un ringraziamento anche alla Boutique della Carne e allo staff di Fabio Anello , al Caseificio La Madonnina, al Mandorlificio Parrinello di Sommatino, a Terresicane di Riesi, all’azienda Alaimo con “La Cuddriredda” di Delia e a ‘Tentazioni e Sapori’ di Caltanissetta. Un Grazie anche all’associazione i Sikani del Monte Saraceno, al gruppo musicale Cantu e Cuntu e l’associazione Caminammu, che hanno sostenuto questo cammino con l’obiettivo di trasformare la ferrovia incompiuta Canicattì-Riesi in una Greenway delle Zolfare e creare sviluppo economico nel nostro territorio tramite il turismo nazionale ed internazionale; la nostra voce – ha concluso Antonella Corrado – insieme a tutti voi diventerà sempre più forte! Grazie di cuore dal direttivo e soci dell’associazione Greenway delle Zolfare”.