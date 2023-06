Entro il 28 giugno iscrizioni in chiusura al 21° Rally di Caltanissetta e del Vallone

C’è tempo fino alla mezzanotte di oggi mercoledì 28 giugno per aderire alla gara nissena che nell’imminente weekend sarà terzo round di Crz 8^ Zona e del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche.

Il 21° Rally di Caltanissetta e del Vallone si appresta ad entrare nella fase clou che sabato 1 luglio e domenica 2 luglio andrà in scena sulle strade nissene. C’è però ancora la possibilità per gli eventuali “ritardatari” di aderire fino alla mezzanotte di mercoledì 28 giugno e rimpinguare l’elenco degli equipaggi che si sfideranno per il terzo round della 8^ zona Coppa Italia e per il Campionato Siciliano per vetture storiche e moderne.

La gara si svolgerà secondo la collaudata formula che prevede la partenza e la prova spettacolo inaugurale a Caltanissetta e i tre loop di prove nel vallone di Mussomeli, dove sarà l’arrivo. A fare gli onori di casa sarà il plurivincitore pilota e co-organizzatore del Rally Roberto Lombardo che per l’occasione ha scelto di ritornare sulla sua Peugeot 207 Super 2000 e competere con le più performanti Skoda Fabia, che godono di maggiori potenzialità. Tra l’altro sulle vetture boeme hanno confermato fin qui la loro presenza ottimi piloti del calibro di Salvatore Di Benedetto, Paolo Piparo, Dino Nucci e Diego Cipolla.

Fra gli altri iscritti candidati alle parti alte della classifica Agostino Craparo con la Mitsubishi Lancer Evo 9 e Maurizio Mirabile con la bellissima Alpine A 100 RGT. Interessante come sempre la sfida fra le Peugeot 208 di Gruppo RC4N, da quest’anno divise di classe fra le GT LINE e le VTI. Fra le turbo spiccano i nomi del beniamino di casa Salvatore Pio Scannella, che in questa stagione è impegnato nel CIAR Junior ed Ernesto Riolo, il figlio d’arte pronto al riscatto dopo lo Stop in Targa.