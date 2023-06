Delia. Trasmessi in banca i mandati per il pagamento di presidenti, segretari e scrutatori alle ultime elezioni amministrative

DELIA. Buone notizie per coloro che hanno di recente svolto la funzione di presidenti, segretari e scrutatori nei seggi elettorali in occasione delle elezioni amministrative.

Il sindaco ha infatti annunciato che sono stati trasmessi in banca i mandati dei presidenti, dei segretari e degli scrutatori. Pertanto, quanto prima, sarà possibile per gli aventi diritto ottenere il pagamento delle relative spettanze in base al ruolo che è stato esercitato in seno ai seggi elettorali alle ultime amministrative.