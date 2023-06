Campofranco. Per la Giornata Mondiale dell’Ambiente gran successo per l’iniziativa “Adottiamo un’Aiuola”

CAMPOFRANCO. Si è conclusa, in occasione della Giornata Mondiale per l’Ambiente, l’iniziativa “Adottiamo un’aiuola” all’interno del compito di realtà “Proteggiamo il nostro paese e… facciamo la differenza”, promosso dalle classi quinte della scuola elementare Don Bosco. Il percorso, iniziato con le lezioni in classe, è continuato con l’adozione e la pulizia delle aiuole situate all’interno della Villa Comunale Falcone e Borsellino ed ha coinvolto i nostri giovani studenti, trasformandoli in piccoli botanici ed agricoltori. Gli stessi, aiutati da semplici cittadini e dipendenti comunali, hanno piantato non solo lattughe, ma anche gerani, lavande e altre piante.

È stato entusiasmante osservare con quanta passione e attenzione i bambini hanno svolto questo compito, così come l’evento conclusivo tenutosi presso la Chiesa Evangelica di Campofranco, dove hanno cantato e recitato parti sul tema dell’ambiente e dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, sottoscritta dall’ONU.

“Grazie all’impegno degli insegnanti – ha commentato l’amministrazione comunale – i nostri giovani hanno acquisito una maggiore consapevolezza e sensibilità ambientale, che porteranno con sé sia all’interno che all’esterno delle loro case, con l’obiettivo di tutelare l’ambiente che li circonda.

Desideriamo ringraziare tutti i protagonisti di questo meraviglioso ed esemplare progetto, che sono certamente determinati a continuare a portarlo avanti anche al di fuori del contesto scolastico. A noi adulti spetta il compito di aiutarli nella protezione di quest’area verde, trasformandola in uno spazio comune da valorizzare, come sta già accadendo”.