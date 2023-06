Caltanissetta, Sulle ali della musica conclude il progetto “Piccole note” per gli studenti della primaria

Si è concluso il 6 giugno 2023 il progetto “ Piccole note” realizzato dall’APS “Sulle Ali della musica”, vincitore del Bilancio partecipativo per l’anno 2021 finanziato dall’Amministrazione comunale di Caltanissetta.

Il progetto, iniziato nel mese di marzo 2023, ha coinvolto 4 scuole primarie della nostra città, con l’obiettivo di offrire ai bambini, dai 7 agli 11 anni, l’opportunità di un avviamento alla pratica musicale, favorendo l’approccio mediante lezioni

di propedeutica musicale, al fine di sviluppare talenti in erba o, semplicemente, per offrire un

bagaglio di esperienze e competenze musicali che, in quest’età, hanno maggior imprinting nella formazione musicale del soggetto.

Le scuole che hanno aderito al progetto sono state l’I.C. Vittorio Veneto, il Circolo didattico L.Sciascia, l’I.C. Don Milani e l’I.C. M. L. King ; in ogni scuola sono state convolte tre classi della scuola primaria, seguite dalle docenti Laura Failla, Laura Mosca, Brenda Piscopo, Cristina Bella e Alina Scarpulla.

Alla fine del percorso, in tutti i plessi, è stato realizzato un saggio finale che ha coinvolto tutti i piccoli studenti, seguito da una lezione–concerto tenuta da giovani musicisti del nostro territorio, che hanno eseguito brani di facile ascolto, introdotti e

spiegati in modo semplice, piacevole e giocoso per i nostri bambini. I musicisti coinvolti sono stati: la professoressa Brenda Piscopo all’I.C. Vittorio Veneto, il prof. Marco Carmina all’I.C. Don

Milani, il giovane pianista Marcello Giordano e il talentuoso e giovanissimo violinista Riccardo Palmeri già conosciuto nel panorama artistico – musicale per aver vinto numerosi concorsi di prassi esecutiva.

Di recente il giovane violinista, ha partecipato alla trasmissione di

Chiambretti “La TV dei 100 e 1 su canale 5.

Una grande soddisfazione – sostiene la presidente dell’Aps Laura Failla, poter vedere in poco tempo, realizzare quello che era l’obiettivo primario del progetto stesso, avvicinare i giovani all’esperienza musicale e soprattutto ricevere il consenso delle famiglie che hanno gradito e hanno chiesto un proseguo del progetto. Si ringraziano l’Amministrazione Comunale, l’Assessore Ettore Garozzo e i Dirigenti scolastici Rossana Ambra, Antonio

Diblio, Francesca Ippolito e Daniela Rizzotto, per averci ospitati nei loro istituti e aver permesso la realizzazione del progetto.