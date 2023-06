Caltanissetta, studenti della Verga nel Tableau d’honneur AMOPA per le eccellenze francesi

Anche quest’anno la scuola “A.Caponnetto”, ha avuto il piacere di partecipare al Tableau d’honneur dell’AMOPA. La premiazione degli studenti della scuola “G.Verga” che si sono distinti nello studio della lingua francese si è svolta in videoconferenza.

Agli alunni è stato consegnato il prestigioso certificato di iscrizione nell’albo d’oro dell’AMOPA ,l’Association Membres Ordres Palmes Academiques che riunisce quanti hanno ricevuto le Palmes Academiques cioè la prestigiosa onorificenza creata nel 1808 da Napoleone che è posta sotto il patrocinio del presidente della Repubblica francese.I certificati sono stati consegnati virtualmente dalla presidente della sezione italiana Ida Rampolla del Tindaro.

“Il nostro istituto ha sempre privilegiato lo studio della lingua e della cultura francese – hanno spiegato i docenti dell’istituto diretto da Maurizio Lomonaco -. Noi abbiamo scelto, tra i temi proposti dall’AMOPA per la produzione di elaborati a scelta degli alunni ,degli argomenti molto importanti : la libertà et i progetti futuri interpretati in diversi modi, un disegno, diversi video sulla libertà con la voce degli alunni di sottofondo ,la storia del motto francese, dei cortometraggi sui progetti personali, dei cartelloni sull’importanza della libertà contro ogni forma di discriminazione.

Gli alunni che hanno meritato la menzione al Tableau d’Honneur per il loro amore e passione per la lingua francese sono: Cristian Blandino, Ludovica Esposito, Benedetta Maiorana (I A); Maria Rita Panepinto (III A); Rachele Cancemi, Stefano Piscopo, Elena Schillaci (I B); Sofia Abida, Claudia Di Forti, Andrea Villa (II B); Alberto Asaro, Sara Corvo, Sofia Gioé (III B); Chiara Battaglia (I E); Egle Anzalone, Lisa Di Giugno; Marika Simone (II E).

La scuola ha partecipato al progetto “les jeunes matinées” organizzato dal Liceo classico “R.Settimo” rivolto alle classi terze con l’obiettivo di creare interesse verso l’apprendimento della lingua francese attraverso attività ludiche alle quali i nostri alunni hanno partecipato con entusiasmo .

Nel mese di novembre due classi dell’Istituto hanno partecipato al concorso ”Les gestes simples pour l’énergie” bandito dall’Alliance Française allo scopo di avvicinare le classi alla tematica del risparmio energetico e/o all’utilizzo di energie alternative, ma anche ai cambiamenti climatici ed alla salvaguardia del pianeta, attraverso la realizzazione di un “Cartellone” in lingua francese illustrato.

La classe I A ha ottenuto il primo premio per la creatività, la chiarezza grafica e la pertinenza delle immagini. Gli alunni che compongono la classe sono: L.Billotta, C.Blandino, G:Cannarozzo, M.Cazzetta, A.Cherragui, L.Esposito, S.Graglia, M.Grifeo, L.Guttadauro, D.Ilardo, M.Iuculano, B.Maiorana e R.Mesnaoui. Nel ringraziare gli allievi gli insegnanti sperano vivamente che il loro entusiasmo li porti ad essere testimoni e divulgatori della lingua francese.