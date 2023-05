Un giorno in Senato per l’I.C. “Don Milani” di Caltanissetta con il progetto “S.P.Q.R.”

A coronamento del progetto “S.P.Q.R., Visitiamo il Senato!”, condotto nelle classi 2 A e 2 B dai docenti Fabio Amico, Giuseppina Militello e Olimpia La Marca, alcuni studenti della scuola secondaria di primo grado “F. Cordova” dell’I.C. “Don L. Milani” di Caltanissetta, diretto dal Dirigente Prof. Antonio Calogero Diblio, sono stati accolti presso il Senato della Repubblica, a Roma. Il progetto, nell’ambito dell’approfondimento della civiltà latina e dell’insegnamento dell’Ed. Civica, ha inteso approfondire l’origine latina del Senato e le principali funzioni e cariche istituzionali dell’antica Roma (consoli, questori, censori, ecc.,) nella loro evoluzione, dall’età regia, all’epoca repubblicana fino all’epoca imperiale. I ragazzi, dopo essere stati accolti dal personale dell’Ufficio Comunicazione istituzionale, hanno incontrato il Senatore Pietro Lorefice, Membro della 4ª Commissione permanente (Politiche dell’Unione europea) e Segretario della Presidenza del Senato, che, dopo aver salutato la delegazione dell’istituto protagonista del progetto “S. P. Q. R.”, ha successivamente illustrato la celebre sala Maccari in cui sono presenti cinque affreschi raffiguranti celebri episodi della storia del Senato romano, a simboleggiare le virtù dei senatori: rispetto della parola data, oratoria, coraggio, onestà, eloquenza. Gli allievi sono stati particolarmente colpiti dagli affreschi raffiguranti Appio Claudio il Censore e gli episodi di Marco Papirio, rimasto immobile sul suo scanno dinanzi all’invasione dei Galli. Gli studenti hanno, inoltre, potuto ammirare una rappresentazione delle “Catilinarie” di Cicerone e lo splendido soffitto decorato con quattro medaglioni con figure allegoriche – che rappresentano il commercio, l’agricoltura, le armi, le scienze, le lettere e le arti – disposte intorno a un motivo centrale, che simboleggia l’Italia trionfante e che riporta la scritta “Sei libera. Sii grande”.

Successivamente i ragazzi sono stati accompagnati nella visita delle varie sale di Palazzo Madama e particolarmente emozionante è stato l’ingresso nell’aula legislativa dove alunni e professori hanno avuto l’onore di sedere sugli scanni occupati solitamente dai senatori dell’attuale legislatura. Qui l’intervento del Senatore Lorefice si è concentrato sull’attività legislativa e sull’iter che seguono i disegni di legge, approfondendo in tale contesto la storia delle Commissioni permanenti, la loro composizione, le loro funzioni e il ruolo che svolgono nel percorso di approvazione di un disegno di legge. A conclusione dell’incontro, è stata consegnata a studenti e docenti una copia della Costituzione, copia del testo originale firmato dal presidente Enrico De Nicola. Ormai da anni l’Istituto Comprensivo “Don L. Milani” di Caltanissetta si distingue per la particolare attenzione dedicata alla formazione del senso civico dei propri alunni, anche attraverso esperienze di cittadinanza attiva. Nella foto, insieme al dirigente scolastico, prof. Antonio Calogero Diblio, alla professoressa Giuseppina Militello e al professore Fabio Amico che li hanno accompagnati a Roma, i ragazzi e le ragazze che hanno vissuto, per usare parole loro, “momenti che difficilmente scorderanno”: Andolina Michele, Chiodo Flavia, Cutaia Simone, Figliuzzi Elio Salvatore, Guzzo Teresa Elvira Francesca, Licitri Carlotta, Magnolia Aurora, Pastorello Gaia, Perna Giulia e Trobia Lorenzo della classe 2^ A e Aiello Laura, Canalella Jacopo, Colombo Giovanni, Dellutri Martina, Di Forti Ginevra Maria, Fasciana Serena Diana Maria, Giambra Chiara, Locascio Ginevra, Marrocco Manfredi Maria, Milazzo Alice, Nicosia Francesco, Paruzzo Andrea, Romano Sara, Seddio Silvia e Virzì Francesco Enrico Maria della classe 2^ B.