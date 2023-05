Tenta di raggiungere il suo cane rimasto chiuso in casa ma cade dal secondo piano e muore

un tragico incidente quello di cui è stata vittima una 53enne, morta per le ferite riportate precipitando dal secondo piano

È caduta nel tentativo di raggiungere il suo cane, rimasto chiuso nell’appartamento di cui si era dimenticata le chiavi: un tragico incidente quello di cui è stata vittima una 53enne, morta per le ferite riportate precipitando dal secondo piano di una palazzina del centro di Viterbo.

A ricostruire l’accaduto sono stati i poliziotti della questura di Viterbo. La donna è stata trovata in fin di vita sul selciato. Ai soccorritori, immediatamente avvisati e intervenuti, la donna è riuscita a spiegare di essere caduta provando ad arrivare sul balcone del suo appartamento, al secondo e ultimo piano della palazzina, passando dal terrazzo del tetto.

Aveva dimenticato le chiavi di casa all’interno, e il cane era rimasto solo. Vedendolo sul terrazzo ha quindi pensato di provare a prenderlo, forse nel timore che potesse a sua volta cadere, e per farlo si è retta alla grondaia, che si è staccata dal muro facendola precipitare a terra.

La donna è stata subito soccorsa e portata d’urgenza in ospedale, dove è arrivata in codice rosso. Le ferite riportate, però, erano troppo gravi: è morta in ospedale poco dopo l’arrivo. Il cane, recuperato dai Vigili del Fuoco e dalla polizia, è stato temporaneamente affidato ad alcune volontarie in attesa di trovare per lui una nuova sistemazione.