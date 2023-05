San Cataldo. Salesiani: dopo 4 anni torna il Convegno annuale degli ex allievi dell’Unione di Don Bosco

SAN CATALDO. Dopo 4 anni, causa pandemia, tornano a riunirsi in presenza gli Exallievi dell’Unione di San Cataldo per celebrare il loro 73º Convegno Annuale che quest’anno tratterà il tema: “L’impegno del Laico nella Chiesa” che avrà come relatore Luciano Arcarese, salesiano cooperatore.

“Penso che tra gli effetti negativi della pandemia ci sia quello di aver interrotto tante belle tradizioni- sottolinea Totò Iacona, presidente della locale Unione- lentamente ma con decisione si cerca di ripigliare il discorso e, come diceva qualcuno, da dove eravamo rimasti”.

L’ultimo Convegno Annuale, il 72°, dell’Unione Exallievi si è celebrato il 06 maggio 2018. Il programma prevede il saluto del Direttore della Casa, Don Edoardo Cutuli, ed a seguire il saluto della Presidenza Regionale degli Exallievi. Dopo la relazione del Presidente Salvatore Iacona, i lavori continueranno con la presentazione del tema. L’Unione di San Cataldo conta più di 100 associati e risulta tra le prime due più numerose Unioni della Sicilia e anche dell’intero territorio nazionale.

Contestualmente al convegno i tesserati all’Unione saranno chiamati a rinnovare il Consiglio di Presidenza. Dovranno essere eletti il Presidente e 6 consiglieri. Per la presidenza si va verso la riconferma di Iacona, mentre per il Consiglio questi sono i nomi dei candidati: Jose Famiano, Salvatore Ficarra, Rosetta La Tona, Salvatore Martorana, Renzo Modaffari, Domenico Nicosia, Gaetano Palermo, Francesca Picone, Sergio Pirrera, Dario Provvidenza e Maurizio Valenti. È la prima volta che tra i candidati per il consiglio ci sono delle presenze femminili (Rosetta La Tona e Francesca Picone).

Gli ex allievi, assieme a tutta la Famiglia Salesiana, si apprestano a vivere un periodo di importanti celebrazioni: il 6 dicembre 1924 arrivarono a San Cataldo i primi Salesiani. I cento anni di storia dei figli di Don Bosco hanno positivamente segnato la nostra Città, è doveroso ripercorrere le tappe di questa importante storia; sono già iniziati i preparativi per questo evento che vedrà coinvolta l’intera Città per un anno intero, a partire dal 6 dicembre 2024. Per giugno 2025 si è programmata una visita a San Cataldo del Rettor Maggiore dei Salesiani don Ángel Fernández Artime (decimo successore di Don Bosco).