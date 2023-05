SAN CATALDO. In occasione della quindicesima Giornata Nazionale delle Miniere 2023 Gabara sarà protagonista con il suo sito geo minerario.

L’appuntamento è per la giornata di martedì 23 maggio alle ore 9:30, al piazzale/parcheggio del bosco. Nell’occasione sarà possibile prendere parte ad un emozionante tour esperienziale nel corso del quale sarà possibile ammirare da vicino le bellezze del sito geominerario in generale e delle zolfare in particolare.