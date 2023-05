Otto chili di cocaina nella sedia a rotelle, arrestato grazie al fiuto di Cosmo

Un passeggero e’ arrivato in sedia rotella con un tutore alla gamba destra al varco di uscita dell’aeroporto di Malpensa, ma il cane antidroga Cosmo della guardia di finanza ha fiutato qualcosa di sospetto. I finanzieri hanno proceduto, con le cautele del caso, a un approfondito controllo non solo della persona, uno statunitense, e del bagaglio al seguito ma anche della sedia a rotelleusata dal viaggiatore, insospettiti anche dalle motivazioni poco convincenti addotte per il viaggio in Italia da Santo Domingo e considerata la tratta a rischio narcotraffico. Nelle ruote della sedia hanno trovato ben 43 involucri contenenti 8,4 chili di cocaina purissima. Il corriere e’ stato arrestato in flagranza e portato nel carcere di Busto Arsizio