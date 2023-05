Migranti, Valenti: “Lavoriamo per un’accoglienza idonea”. Strutture anche a Caltanissetta

“Si sta lavorando molto intensamente in queste settimane. Ieri c’è stato un incontro a Palermo con il presidente della Regione e con tutti i prefetti della Sicilia. Ci sono interventi in corso a Vizzini, a Pozzallo dove esiste già un hotspot, a Catania stiamo valutando, a Messina dove stiamo cercando di recuperare struttura adiacente a quella dell’hotspot, a Caltanissetta, abbiamo anche acquisito un paio di beni confiscati in privaci di Trapani e ci apprestiamo ad assegnarli alla prefettura per l’impiego.

In Calabria, a Vibo, a Roccella e a Crotone siamo a lavoro per valutare altre strutture. C’è un forte impegno dell’intero ministero dell’Interno”. Lo ha detto il commissario per l’emergenza immigrazione, Valerio Valenti, nel corso di una conferenza stampa nella sede dell’organizzazione di volontariato a Roma, a proposito dell’individuazione di nuove strutture d’accoglienza.”Abbiamo previsto una possibilità d’impiego delle strutture delle Protezioni Civili di Sicilia e Calabria per avere supporto in termini di mezzi e attrezzature – ha detto -. Alloggi, torri faro, moduli abitativi, bagni chimici. Tutto quello che è possibile per aumentare la capacità d’accoglienza su questo fronte che va dalla Sicilia meridionale alla Calabria”.