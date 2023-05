Maturità, Ministro Valditara: “La prova orale sarà un colloquio sereno”

Intervistato dai microfoni di ScuolaZoo, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è tornato a parlare di Maturità e in particolare dell’esame orale, da sempre il momento più temuto degli studenti e che genera in loro più ansia.

“La legge del 2017 che abbiamo voluto far entrare in vigore dopo il periodo Covid prevede per la stragrande maggioranza degli istituti due prove scritte e una orale che non sarà una interrogazione classica. Ovviamente questo non significa che i ragazzi non dovranno ricordarsi ciò che è stato appreso, ma dovrà essere un colloquio estremamente sereno dove dovranno emergere i collegamenti e gli stimoli che il ragazzo è riuscito a coltivare nei cinque anni di percorso”.

Il ministro oltre a tranquillizzare i quasi 470 mila maturandi, ha anche voluto sottolineare quando la Maturità deve essere un momento di transizione importante tra la scuola e il mondo del lavoro o dell’università.

“Il fine della prova orale sarà anche quello di comprendere meglio le potenzialità e le predisposizioni del ragazzo in base alle scelte future, e per questo i commissari punteranno molto sulla interdisciplinarietà in un colloquio molto pacato e positivo”.