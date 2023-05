La diversità è ricchezza: il Mottura ospita l’Oasi di Cristo Re e “Il Panda con le ali” di Mariapaola Chiummo

A Caltanissetta, all’istituto d’istruzione superiore “Sebastiano Mottura”, la diversità è ricchezza e va apprezzata utilizzando la comunicazione del cuore.

Un messaggio che la dirigente Laura Zurli e tutti i docenti dell’istituto scolastico promuovono ogni giorno cercando di infondere agli studenti sicurezza, stima e il coraggio di inseguire le proprie passioni e aspirazioni, qualunque esse siano.

Durante quest’ultimo anno scolastico, proprio a supporto di questo obiettivo, sono stati attivati diversi percorsi formativi ai quali hanno partecipato numerosi studenti. E tutto ciò senza fare alcuna distinzione tra gli studenti con o senza disabilità, con o senza abilità creativa ed espressiva ma con l’unico intento di suscitare negli alunni interesse e curiosità stimolando lo sviluppo dell’intelligenza attraverso la collaborazione e la socializzazione.

Questa mattina, in aula magna, è stata allestita una mostra con tutti i lavori realizzati dagli alunni durante i PON “Kreativamente” e “La fotografia cinematografica” curati rispettivamente dai docenti Maria Stella Celestri, Ferdinando Barbieri. Una scenografica cornice attorno al quale si sono esibiti gli allievi che hanno frequentato il corso di Musica e Sound curato dalla docente Debora di Pietra che, per l’occasione, ha regalato alla platea presente un’emozionante performance canora. Ospiti d’eccezione della giornata sono stati i bambini che frequentano la scuola Oasi di Cristo Re di Caltanissetta tra cui era presente anche Mariapaola Chiummo, vincitrice dell’ultima edizione de “Lo Zecchino d’Oro” con “Il Panda con le ali”.

“Accogliamo questi piccoli allievi nella nostra scuola con grande gioia perché, proprio come i nostri studenti, rappresentano il futuro. Tutti insieme, bambini e adolescenti, ci regalano speranza e fiducia facendoci capire che con l’amore si può fare tutto” ha commentato la dirigente Laura Zurli aprendo l’incontro. Una piacevole accoglienza che ha apprezzato anche Suor Maria Paola, direttrice dell’Oasi di Cristo Re, incitando i giovani non soltanto a sperare ma anche ad agire: “Mi rattristo quando vedo i nisseni che non amano la propria terra e scelgono di andare via come se qui non ci fosse nulla. Bisogna, invece, scoprire e apprezzare la propria terra e le proprie tradizioni e impegnarsi attivamente per poterle valorizzare. Abbiamo tante bellezze e tante opportunità che vanno colte e io auspico che questi giovani possano accogliere il mio invito”.

Agire “controtendenza”, dunque, con diversità di vedute e di strategia senza temere di essere derisi o giudicati dagli altri e, al contempo, accogliere l’altro in tutta la sua originale diversità. Un messaggio che è stato rafforzato dalla canzone con la quale Mariapaola Chiummo ha vinto l’ultima edizione dello Zecchino d’Oro. “Il panda con le ali”, infatti, racconta di un animale che impara superare le proprie difficoltà accettando la sua diversità e utilizzandola come punto di forza.

“Ringrazio tutti i docenti che con solidarietà diffusa ogni giorno si prendono cura di tutti gli alunni, nessuno escluso. Il loro sorriso viene impresso nei volti dei ragazzi e questo è il senso della democrazia e della solidarietà, lo stesso sentimento di amore che ha ispirato la stessa Costituzione Italiana e ringrazio Mariapaola e al suo “panda con le ali” per il messaggio di inclusione che custodisce nel testo e tra le note. Questo animale fantastico ci ricorda che non bisogna ridere della diversità proprie o altrui ma saperne cogliere i pregi e sfruttarli al meglio delle proprie possibilità”.