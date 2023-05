I Nisseni Danilo Frangiamore e Christian Sollami ai quarti di finale del Torneo dei Campioni 100% Italia

Questa sera, mercoledì 17 marzo 2023, i campioni di 100% Italia Christian Sollami e Danilo Frangiamore tornano a sfidare un’altra coppia di concorrenti nei quarti di finale.

L’agguerrita e simpatica coppia di cugini nisseni si è presentata al torneo finale con un primato indiscusso nel numero di puntate vinte e montepremi accumulato.

Se all’inizio di questa esperienza a spingere era soprattutto la voglia di divertirsi insieme, come hanno sempre fatto nella loro vita, adesso il “pensierino” di sollevare la “coppa dei campioni” messa in palio dal programma di Nicola Savino, inizia a stuzzicare il loro interesse.

I due ragazzi, però, continuano a vivere le emozioni, puntata dopo puntata, con la solita ironia e goliardia che li ha contraddistinti già dalle prime puntate.

Per rivedere Christian e Danilo – e tifare per loro – l’appuntamento è per questa sera alle 20.15 su TV8 a 100% Italia.