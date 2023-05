I nisseni Christian Sollami e Danilo Frangiamore tornano a 100% Italia: Nicola Savino li attende al Torneo dei Campioni

Domani, 8 maggio 2023, Christian Sollami e Danilo Frangiamore tornano da Nicola Savino su TV8 nella trasmissione che li ha celebrati come campioni del “Wall” di 100% Italia.

I due giovani cugini, originari di Caltanissetta, dal 31 ottobre al 17 novembre 2022 si sono fatti conoscere da tutta l’Italia per la loro ironia, intuito e affiatamento. Sono rimasti i campioni in carica per ben 14 puntate portandosi a casa un montepremi di ben 82 mila euro. Un primato per la trasmissione.

Adesso, conclusa la stagione, i produttori di 100% Italia vogliono decretare i veri i campioni e, per farlo, hanno chiamato a raccolta le 16 coppie che hanno vinto di più in questa prima stagione. Il format televisivo è sempre lo stesso: due coppie di concorrenti si sfidano per indovinare i gusti dei 100 opinionisti del panel. Questa volta la sfida sarà ad eliminazione diretta e, dunque, non bisognerà mai abbassare la guardia.

Tra loro non potevano mancare Danilo (27 anni) e Christian (21) che, da domani sera, aspettano il tifo di tutti i loro concittadini per essere moralmente sostenuti in questa nuova sfida.

La prima esperienza televisiva per i due giovani nisseni è nata quasi per caso, per poter fare qualcosa di divertente insieme ma questa volta il gioco diventerà più interessante e l’adrenalina, sicuramente, inizierà a salire.

Per sapere se, anche questa volta, l’intesa e la fiducia tra Christian e Danilo permetterà di vincere la prova e decretare un nuovo record per la trasmissione bisognerà solo attendere 24 ore e sintonizzarsi sul programma di TV8 alle 20:20.