Caltanissetta. Riconoscimento per il poeta Salvatore Amico all’XI^ edizione del premio ASAS

CALTANISSETTA. Ancora un altro prestigioso riconoscimento per il poeta e scrittore prof. Salvatore Amico che si è classificato al secondo posto per una lirica in lingua poetica siciliana all’XI edizione del Premio Internazionale A.S.A.S. (Associazione Siciliana Arte e Scienza).

La cerimonia di premiazione, la cui presidente è Flavia Vizzari e il vice Pier Paolo La Spina, si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi di Messina. A presentare l’evento è stata la bravissima Alba Terranova. Nel pomeriggio è stato graditissimo l’intervento del soprano Angela Pistone. Sono stati 400 gli elaborati e 250 i poeti e gli scrittori che, provenienti da ogni parte d’Italia e amanti dell’arte e della cultura, hanno partecipato al Concorso poetico – letterario.