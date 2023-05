Caltanissetta, Maggio dei Libri: studenti protagonisti del percorso di lettura “Se leggi sei forte!”

Anche Caltanissetta ha aderito al “Maggio dei Libri” la campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.

Quest’anno, in continuità con l’ultima edizione di Libriamoci, anche “Il Maggio dei Libri” celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi.

La forza delle parole, I libri, quelli forti… e Forti con le rime sono i tre filoni che caratterizzano il tema comune alle due campagne, ciascuno pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri.

Il tema istituzionale di questa tredicesima edizione è “Se leggi sei forte!”, perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.

Questo è il programma elaborato dalle scuole del Patto per la lettura della Città di Caltanissetta che si svolgerà con le scuole alla Biblioteca Scarabelli:

12 maggio, ore 10.00: IC “Lombardo Radice”, “Leggere per Crescere”

16 maggio, ore 9.00: IC “Martin Luther King” “Il valore delle parole”

19 maggio, ore 9.00: IISS “Luigi Russo”; “Chiaroscuri nella vita di una donna”

24 maggio, ore 9.30: ITET “Rapisardi da Vinci”: “Per un pugno di libri… Al Rapisardi da Vinci”

25 maggio, ore 11:00: IIS “Sen.A. Di Rocco”: “Novecento”

30 maggio, ore 10:30: Cir. Did. Statale “L.Sciascia”: “Lu Picciliddu che è in ognuno di noi…”

Il progetto è stato patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Caltanissetta, il Centro per il libro e la lettura, il Maggio dei libri 2023 e il Patto per la lettura città di Caltanissetta.