Caltanissetta, lunedì Lectio magistralis di Don Massimo Naro su “Dante tra verità e bellezza”

Si svolgerà lunedì 29 maggio dalle ore 18 nell’aula magna dell’istituto “S. Mottura” di Caltanissetta il convegno “Theologica Comoedia. Dante tra verità e bellezza”.

Partner del progetto sono il Comune di Caltanissetta, il Parco Letterario Piermaria Rosso di San Secondo, il Comitato Dante Alighieri di Caltanissetta e l’IISS S. Mottura.

Un evento che sarà arricchito da una Lectio magistralis del professore don Massimo Naro.

Sarà messa in evidenza l’«alta fantasia» è la teologia poetica di Dante, la cifra della sua eccellenza rispetto alla Scolastica medievale, la “terza teologia” tra platonismo monastico e aristotelismo universitario.

Una teologia laica, trasversale alle diverse correnti dell’epoca. Soprattutto, è l’inversione di tendenza rispetto al pregiudizio degli accademici del Medioevo più maturo, per i quali la verità è difficile molto più che bella, ragion per cui la poesia non sarebbe all’altezza di occuparsene. L’alta fantasia è, in tal senso, l’estremo tentativo di evitare il divorzio tra ragione e fede, tra mente e cuore, tra verità e bellezza, fra teologia e messaggio

biblico.

L’evento rientra tra gli appuntamenti pensati in occasione della “Giornata Nazionale della Dante” 2023 ed è stato volutamente organizzato nell’istituto Mottura che recentemente ha celebrato i 161 anni dalla sua fondazione e che, seppur in diversi ambiti disciplinari, promuove la diffusione della cultura invitando a interrogarsi sull’attualizzazione dei saperi in relazione alla società contemporanea e i suoi sviluppi.

Introdurrà i lavori e modererà l’incontro

Marisa Sedita, presidente della Dante Alighieri e del Parco Letterario Piermaria Rosso di San Secondo di Caltanissetta.

La Lectio magistralis del professore don Massimo Naro inizierà dopo gli indirizzi di saluto della Dirigente scolastico IISS S. Mottura Laura Zurli, del Prefetto di Caltanissetta Chiara Armenia, del Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino,

Assessore alla Cultura del Comune di Caltanissetta Marcella Natale.

Gli interventi musicali saranno curati da Chiara Corinne Amico, Fabio Maida e Corrado Sillitti.