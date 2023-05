Caltanissetta. Interrogazioni dei consiglieri Schirmenti e Matta su Parco Mondiale dello stile di vita mediterraneo e sul fondo per i caregiver

CALTANISSETTA. Nina Schirmenti e Marco Matta, consiglieri del gruppo “Orgoglio Nisseno”, hanno presentato due interrogazioni inerenti rispettivamente il primo Parco Mondiale, policentrico e diffuso dello stile di Vita Mediterraneo e il fondo destinato ai “caregiver”.

La prima interrogazione guarda al parco mondiale quale promessa di rilancio culturale, sociale ed economico del nostro territorio. Con la stessa i consiglieri chiedono di far conoscere alla città i concreti benefici apportati dal progetto e gli obiettivi ad oggi raggiunti, oltre che le risorse economiche investite nello stesso.

Chiedono inoltre le modalità di coinvolgimento degli operatori turistici e del settore agroalimentare e se sia stato fatto un qualche sondaggio tra loro, per comprendere gli eventuali effetti positivi sulle proprie attività.

Chiedono altresì quali aziende della città abbiano aderito al progetto e con quali modalità sia stato misurato l’eventuale incremento delle loro attività. Chiedono infine se il sopradetto progetto troverà o meno il suo completamento entro la fine del mandato del sindaco Roberto Gambino.

In merito alla seconda interrogazione sul fondo dedicato ai cargiver, i consiglieri Schirmenti e Matta evidenziano come lo stesso, istituito nel 2017, sia un importantissimo strumento di supporto ai familiari che assistono persone con disabilità gravissime, e come a tal fine, nel 2022, alla sola regione Sicilia sia stata destinata la somma di euro 2.035,213.

I consiglieri chiedono di conoscere l’ammontare dell’importo destinato alla città di Caltanissetta, quanti siano i cittadini nisseni aventi diritto al beneficio, quanti cittadini abbiano effettivamente beneficiato del contributo, quante domande siano pervenute e con quali tempistiche i relativi contributi verranno erogati.