Caltanissetta, grande successo per il concerto della violoncellista Eliana Miraglia e la pianista Tatiana Donets

La scorsa domenica sera, la città di Caltanissetta ha vissuto un evento straordinario con il concerto della talentuosa violoncellista Eliana Miraglia e la pianista Tatiana Donets, giunte direttamente da Israele. L’entusiasmo del pubblico è stato tale da portare a un sold-out, dimostrando l’affetto e l’apprezzamento del pubblico per queste artiste.

Un’onore per Caltanissetta ospitare Tetiana Donets, una pianista di livello internazionale e membro del prestigioso programma di eccellenza “Younes and Soraya Nazarian in Chamber Music” presso l’Accademia di musica di Gerusalemme. La sua collaborazione con Eliana Miraglia, direttrice artistica del progetto musicale, ha regalato momenti indimenticabili. Eliana e Tetiana si conosciute al Duxbury music Festival di Boston nel 2018 creando un legame musicale intenso.

L’apertura del concerto è stata affidata alla pianista Tetiana, che ha eseguito la difficile Sonata per pianoforte numero 6 del compositore Mieczyslaw Weinberg. Attraverso le note struggenti del pianoforte, la composizione ha raccontato la storia dell’orrore vissuto dai familiari di Weinberg durante la Shoah. Successivamente, è stata eseguita la Preghiera dal “From Jewish life” di Ernest Bloch, con sonorità mediorientali che richiamano le radici ebraiche del compositore.

Il Maestro nisseno Eliana Miraglia, che vive tra Israele e l’Italia, ha voluto fortemente creare un dualismo tra la musica ebraica e l’opera italiana, unendo elementi culturali diversi accomunati dal tema del canto. Questa scelta ha suscitato grande interesse e ha permesso al pubblico di apprezzare la bellezza e la profondità di entrambe le tradizioni musicali.

Oltre alla sua maestria nel suonare il violoncello, Eliana Miraglia ha rivelato al pubblico di essere anche una talentuosa pianista. Nel momento clou del concerto, ha regalato al pubblico una composizione originale eseguita al pianoforte. Questo gesto inaspettato ha lasciato il pubblico estasiato di fronte alla sua ecletticità e alla sua abilità multi-strumentale. La composizione al pianoforte di Eliana Miraglia ha catturato l’attenzione e l’emozione di tutti i presenti, trasmettendo un’intensità e una profondità che ha reso il momento indimenticabile. L’esecuzione impeccabile e la passione con cui Eliana si è espressa attraverso le note hanno creato un’atmosfera unica e coinvolgente.

Il pubblico, già entusiasta del concerto fin dalle prime note, è stato letteralmente rapito da questa sorpresa finale, applaudendo a scena aperta e manifestando un’ammirazione che ha portato il pubblico e le autorità presenti ad una standing ovation finale

Caltanissetta può vantarsi di aver ospitato un evento di tale rilevanza, che ha lasciato un segno indelebile nei cuori di tutti coloro che vi hanno partecipato. L’evento ha dimostrato ancora una volta come la musica sia in grado di unire persone di diverse provenienze culturali, offrendo un’esperienza di condivisione e arricchimento reciproco.

Il Mestro Eliana Miraglia ringrazia il pubblico e le autorità per la partecipazione e il sostegno, e auspica di poter continuare a promuovere iniziative culturali di questo calibro in futuro.