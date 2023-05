Caltanissetta, domenica 14 il cabarettista Enzo Carnesi si esibirà alla Festa di San Michele

Il Simulacro di San Michele, lo scorso 8 maggio, è stato condotto in processione dalla Cattedrale Santa Maria La Nova fino alla chiesa di San Michele di Caltanissetta.

Un “viaggio” che si ripete ogni anno per commemorare il miracolo che l’Arcangelo ha compiuto per i cittadini di Caltanissetta fermando un appestato che stava entrando in città proprio nel punto in cui adesso sorge la chiesetta di Via Sallemi.

Per celebrare questa Festa il parroco Padre Giovanni Pollani e la comunità di San Michele ha organizzato diversi appuntamenti di preghiera e di convivialità.

Questo pomeriggio, domenica 14 maggio 2023, i fedeli si riuniranno in Piazza della Repubblica per un momento di preghiera.

A seguire, alle ore 21.00 nel Cortile adiacente la chiesa, si vivrà una serata di animazione organizzata dalla parrocchia.

Dalle ore 21:00, infatti, tra musica, intrattenimento e degustazioni si esibirà il cabarettista Enzo Carnesi.

L’ingresso è libero e aperto a tutti coloro i quali vorranno vivere una serata tra condivisione e convivialità.

Il 21 maggio si terrà il “viaggio di ritorno”. La processione ripartirà dalla chiesa di San Michele per proseguire verso il Centro Storico e concludersi in Cattedrale. La Celebrazione eucaristica, alle ore 18:30, sarà presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Cappuccini Fr. Pietro Giarracca e a seguire si incamminerà il corteo.

Nel frattempo, in attesa del rientro della statua di San Michele in Cattedrale, nella chiesa dei Frati Cappuccini sarà celebrata ogni giorno una messa alle ore 8:00 e alle ore 18:00 mentre alle 17:30 il Rosario e le Litanie di San Michele Arcangelo.