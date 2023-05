Caltanissetta: concluso l’Erasmus+ al Ruggero Settimo: “Studenti costruiscono il futuro con le arti”

Si è conclusa positivamente e con entusiasmo dei partners la mobilità Erasmus+ svoltasi presso il Liceo ”R. Settimo” di Caltanissetta, dall’8 al 12 Maggio, con un progetto, in lingua veicolare inglese,“ Build Up Your Future Through Arts, “Costruisci il tuo futuro attraverso le Arti”, di cui è coordinatrice la professoressa Palma Plumeri

Il progetto, che ha avuto inizio nel 2020, ha coinvolto 5 paesi: Italia, Polonia, Lituania, Portogallo (appartenenti all’Unione Europea) e Turchia.

I referenti hanno con entusiasmo aderito alla proposta di realizzare un progetto che potesse, in primis, motivare e coinvolgere gli studenti partecipanti a conoscere le varie sfaccettature del mondo dell’arte, ma ad avere anche ricadute positive sulla loro carriera lavorativa e ad offrire loro prospettive future.

La mobilità a Caltanissetta, dopo il saluto della Dirigente Irene Cinzia Maria Collerone e il rituale scambio dei doni, ha consentito ai partners di apprezzare le pregevoli performances musicali, canore e danzanti dei talentuosi studenti del “Ruggero Settimo” e dei loro docenti, in uno spettacolo di benvenuto che ha infiammato la platea e ha riscosso molto successo.

Le attività svolte durante i cinque giorni di mobilità sono state varie e hanno riguardato tutti i campi del mondo dell’arte: workshops di creazione di oggetti di bigiotteria tramite materiale riciclato, di segnalibri; laboratorio di pittura su tela e su tessuto grazie alla tecnica “Bauhaus”, condotto da Giovanna Seminatore; workshops di musica e danza sulla “Tarantella,” tutti realizzati magistralmente dal team dei docenti Erasmus del Liceo, ma anche da esperti esterni; workshop sulla commedia dell’arte condotto dal regista Antonio Venturino e, per concludere, una masterclass sui prodotti tipici dolciari siciliani, tenuta dal professor Salvatore Farina. Tutte le esperienze hanno dato la possibilità di approfondire la conoscenza di storia, cultura, tradizioni e costumi del nostro Paese e, nello specifico, della nostra splendida isola.

Gli studenti del Liceo hanno anche rivestito il ruolo di guide turistiche, cimentandosi nella creazione di itinerari turistici e nell’illustrare luoghi di interesse artistico, storico e paesaggistico a Siracusa, Cefalù e Caltanissetta.

L’esperienza si è rivelata estremamente formativa per gli ospiti e per gli studenti della scuola che hanno fruito di momenti di scambio gioioso e intenso, mettendo in gioco la propria creatività e la capacità di comunicare efficacemente. In una scuola ad alto tasso di internazionalizzazione come il “Ruggero Settimo” l’esperienza è stata un tassello fondamentale per la spinta alla crescita e al cambiamento alla quale ciascuna scuola è chiamata a rispondere.